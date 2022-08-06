Гладилин считает «Спартак» фаворитом в матче с «Уралом»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом».

Встреча состоится сегодня, 6 августа в Екатеринбурге. Начало — в 15.00 мск.

«Фаворит — «Спартак». По всем позициям — и мотивация есть у команды, и функционально они сейчас очень хорошо готовы. Все игроки в хороших кондициях, все в форме. Но «Урал» играет дома, и у них ситуация заставляет играть на результат. Они будут стараться сделать все, чтобы хоть какие-то очки у «Спартака» отнять», — заявил Гладилин «Газете.ru»