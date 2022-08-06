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Сегодня, 12:35

Агент Салаи отказался комментировать информацию об интересе «Зенита» к футболисту

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Агент защитника «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттилы Салаи отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к его клиенту.

Сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить около 10 миллионов евро за 24-летнего игрока. Турки просят не меньше 12 миллионов евро.

«Салаи может перейти в «Зенит»? На данной стадии я не могу обсуждать этот вопрос», — цитирует агента Салаи Sport24.

Сегодня, 6 августа, в СМИ писали об интересе «Вест Хэма» к венгерскому защитнику.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-06-agent-salai-ob-interese-zenita-na-dannoy-stadii-ya-ne-mogu-obsuzhdat-etot-vopros
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