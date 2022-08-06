Агент Салаи отказался комментировать информацию об интересе «Зенита» к футболисту

Агент защитника «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттилы Салаи отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к его клиенту.

Сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить около 10 миллионов евро за 24-летнего игрока. Турки просят не меньше 12 миллионов евро.

«Салаи может перейти в «Зенит»? На данной стадии я не могу обсуждать этот вопрос», — цитирует агента Салаи Sport24.

Сегодня, 6 августа, в СМИ писали об интересе «Вест Хэма» к венгерскому защитнику.