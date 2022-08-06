В «Аяксе» заявили об отсутствии договоренностей с ЦСКА по трансферу Магальяна

В пресс-службе «Аякса» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Лисандро Магальяна в ЦСКА.

«Нам ничего неизвестно о договоренности с ЦСКА. Переход Магальяна — это слухи. Политика нашего клуба такова, что мы не комментируем слухи вокруг возможных трансферов. Если действительно будут какие-то новости, мы обязательно опубликуем их на своих платформах», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Аякса»

В прошедшем сезоне Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды, в составе которого забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 31 матче во всех турнирах.

Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее он также выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне».