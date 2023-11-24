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Сегодня, 18:10

В «Крыльях» ответили на вопрос о возможной операции полузащитника Салтыкова в зимнее межсезонье

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос о возможной операции по восстановлению колена полузащитника Никиты Салтыкова в зимнее межсезонье.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Салтыков может перенести небольшую операцию по чистке коленного сустава этой зимой.

«Пока нет решения насчет операции в зимнее межсезонье. Никита готовится к матчам. В скольких из трех последних игр в этом году он сыграет, это будет решать тренерский штаб команды», — сказали «СЭ» в пресс-службе самарцев.

Салтыков в этом сезоне провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.

ФК Крылья Советов (Самара)
Никита Салтыков
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 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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