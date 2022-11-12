«Не больше, чем я заслуживаю». Абаскаль ответил на вопрос, сколько хотел бы провести времени на посту главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, сколько хотел бы провести времени на посту тренера команды.

— В социальных сетях «Спартака» выложили видео, где вам подарили памятную футболку и торт по поводу сотого матча в роли главного тренера. Сколько матчей вы хотели бы провести во главе «Спартака»?

— Возможно, это было парадоксально. Тем не менее, когда я принимал решение ехать сюда, я не боялся. Я рад, счастлив здесь находтьься. Что касается самого большого куска торта — надеюсь, достатнется Джикии или, конечно же, Соболеву. Пусть он не был в стартовом составе. Немного сахара подсластит это Александру.

Если говорить серьезно, то действительно это большой плюс, определенный этап, что я сегодня достиг этой персональной отметки, как тренера. Всегда важно понимать, где ты находишься. Осознавать тот момент, в который ты живешь сейчас. Я провел 100 матчей как тренер, не все, в «Спартаке», Но надеюсь и здесь дойдет до этой отметки. Главное, что я буду помогать команде, клубу. Будут расти результаты. По прогнозу — я бы хотел сказать бесконечно. Не знаешь, как в нашей жизни все обеернется. Мой ответ — бесконечно.

В любом случае, не хотел бы иметь в Спартаке больше матчей, чем я заслуживаю. Это самый главный показатель. Я люблю свою профессию, это моя настоящая стратсь. Хочу, чтобы меня судили по тем результатм, которые я показываю. И насколько удовлетворен клуб моей работой. Ответ такой. Не хотел бы иметь больше матчей, чем я заслуживаю.

— Вам предстоит в этом году еще два матча. Но в Москве игры будут только весной.

— Действительно, мы провели много матчей на выезде. Для меня немного непонятно, почему мы так часто ездили и меньше играли в Москве. Мне очень хочется чувствовать, слышать и видеть наш стадион в Москве. До матча мы не сыграем. Нужно понимать, насколько трудно нам придется из-за тяжелых выездов. Надеюсь, что когда мы вернемся в Москву — надеюсь, что все будет хорошо. И не очень холодно, — сказал тренер.

Абаскаль возглавил московский клуб летом нынешнего года. Команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на шесть очков отставая от лидирующего «Зенита».