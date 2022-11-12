Абаскалю вручили хрюшку в подарок на пресс-конференции

«Спартак» в гостях со счетом 2:1 обыграл «Локомотив» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю вручили хрюшку в подарок на послематчевой пресс-конференции.

Подопечные Гильермо Абаскаля не проигрывает во всех турнирах на протяжении 11 матчей, красно-белые одержали 9 побед и дважды сыграли вничью. Последнее поражение «Спартак» потерпел 11 сентября в гостевой игре РПЛ против «Ростова» со счетом 2:4.

Абаскаль возглавил московский клуб летом нынешнего года. Команда занимает второе место в турнирной таблице МИР РПЛ, на шесть очков отставая от лидирующего «Зенита».