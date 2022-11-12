Нападающий «Локомотива» Изидор объяснил поражение от «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор назвал причины поражения от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

«Нам не хватило хорошего первого тайма. Во втором тайме мы бросили в бой все силы, чтобы вырвать ничью. Если бы было чуть-чуть больше времени, мы бы сравняли счет. Наша замена с Керком оживила игру. Мы стали играть шире.

Место «Локомотива»? Конечно, это давит на игроков. Но наша задача реабилитироваться. Провести хорошую подготовку, и вернуться ко второму кругу

Чемпионат мира? Буду следить за турниром, болеть за Францию», — заявил форвард.

«Спартак» благодаря победе поднялся на второе место РПЛ, команда набрала 36 очков. «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку турнирной таблицы.