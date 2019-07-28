Георгий Зотов: "Легко можно было набирать очки с "Зенитом"

Защитник "Оренбурга" Георгий Зотов заявил, что команда могла набрать очки в матче 3-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча закончилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 2:0.

"Если честно, считаю, что счет вообще не по игре. Очень много моментов не реализовали, надо исправлять реализацию. Если будем моменты забивать, то поражения от нас уйдут и мы будем набирать очки, – приводит слова Зотова официальный сайт "Оренбурга".

Не сказать, что "Зенит" был грозен. Легко можно было играть с соперником, легко можно было набирать очки. Просто нужно было исключить ошибки и добавить в решающей стадии".