Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Георгий Джикия: «После удаления игроки «Спартака» немного завелись, проснулись»

22:45
Теги:

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

— Результатом довольны. Хотелось победить, но игра так сложилась, что ничья сегодня — хороший результат. Судейство? Не комментирую.

— Что произошло во втором тайме? Что сказал тренер в раздевалке?

— Не люблю говорить о том, что происходит в раздевалке. После удаления немного завелись, проснулись. «Локомотив» тоже начал по-другому действовать. Так сложилось.

— Показалось, что команда вышла заведенная и в начале игры команда перенастроилась.

— Не скажу, что команда перенастроилась. Понятно, что нам предстояла большая игра, дерби. Почему не дожали? Было ощущение, что можем дожать. Был хороший момент в концовке. Поэтому 1:1.

— Не показалось, что «Локомотив» при Гисдоле играл строже?

— Честно, я еще не так часто смотрел их игры при новом тренере. Пропущенный гол? Сейчас поедем в сборную, отдохнем. Потом приедем и обязательно разберем эту игру, — сказал Джикия в беседе с корреспондентами «СЭ» Севастианом Терлецким и Антоном Ивановым

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
В Москве сохранится ряд ограничений после окончания нерабочих дней
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры