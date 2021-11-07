Георгий Джикия: «После удаления игроки «Спартака» немного завелись, проснулись»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

— Результатом довольны. Хотелось победить, но игра так сложилась, что ничья сегодня — хороший результат. Судейство? Не комментирую.

— Что произошло во втором тайме? Что сказал тренер в раздевалке?

— Не люблю говорить о том, что происходит в раздевалке. После удаления немного завелись, проснулись. «Локомотив» тоже начал по-другому действовать. Так сложилось.

— Показалось, что команда вышла заведенная и в начале игры команда перенастроилась.

— Не скажу, что команда перенастроилась. Понятно, что нам предстояла большая игра, дерби. Почему не дожали? Было ощущение, что можем дожать. Был хороший момент в концовке. Поэтому 1:1.

— Не показалось, что «Локомотив» при Гисдоле играл строже?

— Честно, я еще не так часто смотрел их игры при новом тренере. Пропущенный гол? Сейчас поедем в сборную, отдохнем. Потом приедем и обязательно разберем эту игру, — сказал Джикия в беседе с корреспондентами «СЭ» Севастианом Терлецким и Антоном Ивановым