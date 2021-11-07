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Джикия рассказал, как в «Спартаке» реагируют на слухи о возможном увольнении Руя Витории

22:44
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как в клубе реагируют на постоянные слухи о возможном увольнении главного тренера Руя Витории.

— Слухи об отставке тренера отвлекали вас?

— Я ничего не читаю. Перестал читать неофициальные вбросы. Не обращаю на них внимания.

— Давит ли серия без побед на команду?

— Победы будут, — сказал Джикия в беседе с корреспондентами «СЭ» Севастианом Терлецким и Антоном Ивановым.

По итогам 14 туров «Спартак» с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, команда Руя Витории не может победить на протяжении четырех последних встреч (три ничьих, одно поражение).

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры