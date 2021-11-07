Джикия рассказал, как в «Спартаке» реагируют на слухи о возможном увольнении Руя Витории
22:44
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как в клубе реагируют на постоянные слухи о возможном увольнении главного тренера Руя Витории.
— Слухи об отставке тренера отвлекали вас?
— Я ничего не читаю. Перестал читать неофициальные вбросы. Не обращаю на них внимания.
— Давит ли серия без побед на команду?
— Победы будут, — сказал Джикия в беседе с корреспондентами «СЭ» Севастианом Терлецким и Антоном Ивановым.
По итогам 14 туров «Спартак» с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, команда Руя Витории не может победить на протяжении четырех последних встреч (три ничьих, одно поражение).
Читайте также
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю