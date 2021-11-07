Арбитр ошибочно не удалил Кварацхелию за сарказм и аплодисменты. В Западной Европе за это выгоняют и дисквалифицируют

На 56-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Рубин» (5:1) арбитр Павел Шадыханов только частично выполнил свои обязанности и лишь один раз применил дисциплинарную санкцию к игроку гостей Хвиче Кварацхелии.

7 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Рубин» — 5:1.

Он вынес ему предупреждение за неспортивное поведение, о котором арбитру сообщил резервный Дмитрий Стрельцов. В ответ на желтую карточку футболист стал аплодировать — сначала судье, а затем, повернувшись, и Стрельцову.

7 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Рубин» — 5:1.

7 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Рубин» — 5:1.

7 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Рубин» — 5:1.

Такие жесты считаются демонстративным проявлением несогласия и, к примеру, в английской премьер-лиге, ла лиге и серии А наказываются — как дисциплинарными санкциями со стороны судей, так и дисквалификациями со стороны КДК.

Шадыханов Кварацхелию не удалил.

7 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Рубин» — 5:1.