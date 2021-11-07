Арбитр ошибочно не удалил Кварацхелию за сарказм и аплодисменты. В Западной Европе за это выгоняют и дисквалифицируют
7 ноября, 23:02
На 56-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Рубин» (5:1) арбитр Павел Шадыханов только частично выполнил свои обязанности и лишь один раз применил дисциплинарную санкцию к игроку гостей Хвиче Кварацхелии.
7 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Рубин» — 5:1.
Он вынес ему предупреждение за неспортивное поведение, о котором арбитру сообщил резервный Дмитрий Стрельцов. В ответ на желтую карточку футболист стал аплодировать — сначала судье, а затем, повернувшись, и Стрельцову.
7 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Рубин» — 5:1.
7 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Рубин» — 5:1.
7 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Рубин» — 5:1.
Такие жесты считаются демонстративным проявлением несогласия и, к примеру, в английской премьер-лиге, ла лиге и серии А наказываются — как дисциплинарными санкциями со стороны судей, так и дисквалификациями со стороны КДК.
Шадыханов Кварацхелию не удалил.
7 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Рубин» — 5:1.
7 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Рубин» — 5:1.
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