Орлов: «Джон Джон провалил второй матч. Глушенков может играть лучше»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитников «Зенита» Джона Джона и Максима Глушенкова в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

«Глушенков, конечно, может играть лучше. В то же время он сегодня не стоял на поле, как это было в ряде матчей, за которые я его и критиковал.

Нет, Максим старается, он настырен. Но еще не вышел на свой оптимальный уровень. Пока грешит неточными передачами, мог и точнее пробить в ряде эпизодов, забить. Не все получается. Бывает...

Вот кто меня расстроил, так это Джон Джон. По сути, провалил вторую игру подряд. Нет помощи от него ни на фланге, ни в центре. Да и в обороне бразилец недорабатывает.

О Дуране ничего даже сказать не могу. Загадка», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» набрал 55 очков после 25 туров и лидирует в таблице РПЛ.