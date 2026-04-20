Орлов: «Джон Джон провалил второй матч. Глушенков может играть лучше»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитников «Зенита» Джона Джона и Максима Глушенкова в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ.
«Глушенков, конечно, может играть лучше. В то же время он сегодня не стоял на поле, как это было в ряде матчей, за которые я его и критиковал.
Нет, Максим старается, он настырен. Но еще не вышел на свой оптимальный уровень. Пока грешит неточными передачами, мог и точнее пробить в ряде эпизодов, забить. Не все получается. Бывает...
Вот кто меня расстроил, так это Джон Джон. По сути, провалил вторую игру подряд. Нет помощи от него ни на фланге, ни в центре. Да и в обороне бразилец недорабатывает.
О Дуране ничего даже сказать не могу. Загадка», — сказал Орлов «СЭ».
«Зенит» набрал 55 очков после 25 туров и лидирует в таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1