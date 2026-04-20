Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Велика вероятность, что со следующего сезона у нас будет другой букмекер»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о переговорах по контракту с возможным новым спонсором — компанией Бетсити.

«У нас сейчас действующий контракт с нашим букмекером — компанией BetBoom. У них есть эксклюзив. Поэтому мы работаем на исполнение контракта. Действительно велика вероятность того, что со следующего сезона у нас будет другой букмекер. Но пока я называть эту компанию не буду», — сказал Пивоваров «СЭ».

Контракт бело-голубых с BetBoom истекает летом 2026 года. В сезоне-2025/26 РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает 7-е место в таблице.