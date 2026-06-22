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Сегодня, 06:33

У Бельгии проблемы, Салах почти затащил Египет в плей-офф. Расклады ЧМ-2026 в группе G

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Getty Images

В группе G на ЧМ-2026 перед последним туром никто не обеспечил себе место в 1/16 финала и никто не потерял шансы попасть в плей-офф.

Результаты 2-го тура: Новая Зеландия — Египет — 1:3, Бельгия — Иран — 0:0.

Команда

Очки

Мячи

Египет

4

4-2

Иран

2

2-2

Бельгия

2

1-1

Новая Зеландия

1

3-5

Матчи 3-го тура: Египет — Иран, Новая Зеландия — Бельгия. Обе встречи пройдут 27 июня и начнутся в 6.00 мск.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд проходят 32 команды: первые и вторые места из 12 квартетов, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Расклады для команд группы G выглядят следующим образом:

— Египту достаточно не проиграть Ирану, чтобы гарантировать прямую путевку в 1/16 финала. Даже ничья оставит их на первом месте, если Бельгия не обыграет Новую Зеландию. Если бельгийцы победят, у Египта и Бельгии будет по 5 очков, тогда все решат общая разница мячей и забитые голы.

— Для Ирана все просто: победа над Египтом гарантирует выход напрямую. Ничья оставит Ирану шанс на второе место только при потере очков Бельгией. Если обе встречи завершатся вничью, у Ирана будет преимущество над бельгийцами по общему числу голов (если ничья Бельгии окажется не результативнее минимум на 2 мяча).

— Бельгии нужна победа над Новой Зеландией, чтобы гарантировать прямую путевку в 1/16 финала. При ничьей европейцам понадобится поражение Ирана от Египта. Если Иран тоже сыграет вничью, у команд будет по 3 очка, а дальше все решат общая разница и голы. Сейчас у Ирана преимущество по забитым мячам — 2 против 1. Если Бельгия забьет в своей ничьей минимум на 2 гола больше, чем Иран, она обойдет его.

— Новой Зеландии для прямого выхода нужна победа над Бельгией. Если Иран не обыграет Египет, новозеландцы поднимутся на второе место. Если Иран победит, Новая Зеландия останется третьей: у нее и Египта будет по 4 очка, но африканская сборная выше за счет личной встречи — 3:1. Ничья оставит новозеландцам шанс только на третье место, и то при поражении Ирана. Тогда все решит разница мячей.

На кого могут выйти команды группы G

Победитель группы G сыграет с одной из третьих команд групп A, B, C, I или J.

Второе место группы G попадет на второе место группы H.

Третье место группы G, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы A или B. Конкретная пара зависит от общей комбинации третьих мест.

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