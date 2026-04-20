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Орлов — об игре Соболева: «Главное, что Семак им доволен»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева против махачкалинского «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

«Соболев? Как он, бедняга, мучился, когда Вендел сбросил ему грудью мяч под удар... — сказал Орлов «СЭ». — Мучился, пытаясь пробить левой. Стал подстраиваться, ногу подбирать... Ну что поделаешь. А он вообще-то игрок основного состава. Но тут мы опять вернемся к разговору о российском паспорте. Не будем о технике... Главное, что Семак им доволен. Нужно уважать его мнение. Александр в ряде матчей действительно принес пользу питерцам, о чем я открыто говорил. Но в Махачкале далеко не все у него получилось.

Идем дальше. Луиса Энрике выключили на его правом фланге. Он даже не пытался пройти по своей бровке, сразу же смещался в центр. Навесов и прострелов с фланга мы от него не увидели. Почему? Тут надо отдать должное обороне «Динамо».

А какой сильный матч провел голкипер хозяев Давид Волк! Шесть спасений, включая пенальти. А вспомните момент, когда Глушенков вывалился один на один с ним по правому флангу. Вратарь успел выставить ногу, отбил».

Комментатор Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;победе &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;Махачкале и&nbsp;ничьей в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;.«Семак поменял бразильцев — сработало. Восхищен «Балтикой» и Барко!» Орлов — о «Зените», Соболеве и «Спартаке»

Соболев в сезоне-2025/26 забил 10 голов и сделал 3 результативных паса в 33 матчах.

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Александр Соболев
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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