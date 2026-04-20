Орлов — об игре Соболева: «Главное, что Семак им доволен»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева против махачкалинского «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

«Соболев? Как он, бедняга, мучился, когда Вендел сбросил ему грудью мяч под удар... — сказал Орлов «СЭ». — Мучился, пытаясь пробить левой. Стал подстраиваться, ногу подбирать... Ну что поделаешь. А он вообще-то игрок основного состава. Но тут мы опять вернемся к разговору о российском паспорте. Не будем о технике... Главное, что Семак им доволен. Нужно уважать его мнение. Александр в ряде матчей действительно принес пользу питерцам, о чем я открыто говорил. Но в Махачкале далеко не все у него получилось.

Идем дальше. Луиса Энрике выключили на его правом фланге. Он даже не пытался пройти по своей бровке, сразу же смещался в центр. Навесов и прострелов с фланга мы от него не увидели. Почему? Тут надо отдать должное обороне «Динамо».

А какой сильный матч провел голкипер хозяев Давид Волк! Шесть спасений, включая пенальти. А вспомните момент, когда Глушенков вывалился один на один с ним по правому флангу. Вратарь успел выставить ногу, отбил».

Соболев в сезоне-2025/26 забил 10 голов и сделал 3 результативных паса в 33 матчах.