Орлов о матче «Ростов» — «Зенит»: «Питерцам просто необходимо найти замены Малкому и Венделу»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал результат матча 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» (1:1) справедливым.
— Закономерный результат?
— Пожалуй, да. Карпин угадал с заменами. Акбашев, Мохеби, Миронов вписались в игру «Ростова». Здесь можно провести параллели с матчем «Крылья» — «Динамо». Осинькин тоже спас матч своими перестановками. У «Ростова», получается, хороший резерв. Дончане навязали борьбу команде Семака.
— Было ощущение, что «Ростов» спасет этот матч?
— Здесь нужно говорить об ошибке Мостового, которая привела к пенальти. Ну ему же не 17 лет! Человек уже несколько сезонов играет в «Зените». Где ответственность? Что он хотел? Сильно выбить мяч? А зачем обязательно сильно? В итоге попал по ноге сопернику. Надо контролировать себя, думать. Это уже хитрость, понимание игры, конкретной ситуации. В общем подвел он свою команду... В целом, во втором тайме «Ростов» взял центр поля под свой контроль. Очень понравился иранец. Дончане прилично укрепились. «Зениту» надо было впереди зацепиться за мяч. Но сколько потерь было у того же Кассьерры, которого мы похвалили выше? Да и у Мостового мяч плохо держался. Не хватило мастерства...
— «Ростов» сыграл качественнее?
— Во втором тайме — конечно. Хозяева играли в пас. Пытались комбинировать. «Зенит» еще находится в поиске. Например, Эраковичу и Марио еще надо влиться, привыкнуть к новой команде. В это трансферное окно питерскому клубу просто необходимо найти замены Малкому и Венделу. Хотя последний, возможно, еще и не уйдет.
— Думаете?
— Что-то у него пока не получается с новым клубом. Посмотрим. В общем, потери Малкома и Вендела не могли не сказаться. Так что 4 очка в двух выездных играх — со стратегической точки зрения неплохой результат.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Роман Акбашев
Ростов
|1
|0
|1