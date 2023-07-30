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Орлов о матче «Ростов» — «Зенит»: «Питерцам просто необходимо найти замены Малкому и Венделу»

Орлов назвал результат матча «Ростов» — «Зенит» справедливым
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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«Ростов» — «Зенит» — 1:1.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал результат матча 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» (1:1) справедливым.

— Закономерный результат?

— Пожалуй, да. Карпин угадал с заменами. Акбашев, Мохеби, Миронов вписались в игру «Ростова». Здесь можно провести параллели с матчем «Крылья» — «Динамо». Осинькин тоже спас матч своими перестановками. У «Ростова», получается, хороший резерв. Дончане навязали борьбу команде Семака.

— Было ощущение, что «Ростов» спасет этот матч?

— Здесь нужно говорить об ошибке Мостового, которая привела к пенальти. Ну ему же не 17 лет! Человек уже несколько сезонов играет в «Зените». Где ответственность? Что он хотел? Сильно выбить мяч? А зачем обязательно сильно? В итоге попал по ноге сопернику. Надо контролировать себя, думать. Это уже хитрость, понимание игры, конкретной ситуации. В общем подвел он свою команду... В целом, во втором тайме «Ростов» взял центр поля под свой контроль. Очень понравился иранец. Дончане прилично укрепились. «Зениту» надо было впереди зацепиться за мяч. Но сколько потерь было у того же Кассьерры, которого мы похвалили выше? Да и у Мостового мяч плохо держался. Не хватило мастерства...

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Николай Комличенко и&nbsp;Клаудиньо. Огненная развязка в Ростове. «Зениту» поставили пенальти на 93-й, а Семак получил красную карточку

— «Ростов» сыграл качественнее?

— Во втором тайме — конечно. Хозяева играли в пас. Пытались комбинировать. «Зенит» еще находится в поиске. Например, Эраковичу и Марио еще надо влиться, привыкнуть к новой команде. В это трансферное окно питерскому клубу просто необходимо найти замены Малкому и Венделу. Хотя последний, возможно, еще и не уйдет.

— Думаете?

— Что-то у него пока не получается с новым клубом. Посмотрим. В общем, потери Малкома и Вендела не могли не сказаться. Так что 4 очка в двух выездных играх — со стратегической точки зрения неплохой результат.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Николай Комличенко сравнял счет в&nbsp;концовке. «Мостовому же не 17 лет — как можно так играть в штрафной?!» Орлов — о спасении «Ростова» в матче с «Зенитом»

Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Геннадий Орлов
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 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
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 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
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 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
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 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
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 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
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