Масалитин: «Ростов» усилился и может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото»
Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча «Ростова» во 2-м туре РПЛ против «Зенита» (1:1).
— «Ростов» в том году играл очень хорошо на протяжении почти всего сезона, — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру». — Только концовку смазал. Сейчас команда укрепилась. Поэтому ждал такой игры. Пока «Зенит» находится в процессе перестройки в связи с уходом лидеров в средней линии. Понятно, что игра там пропала, и они находятся в поиске. На первое место вышел Кассьерра. Пока он помогает, забивает. Когда получает простор, то становится очень опасным. Надо отдать должное южанам, что они додавили гостей, заработали пенальти в конце.
— «Ростов» наиграл на ничью?
— Да. И те, и те мало созидали впереди. Вся игра была боевая.
— Был момент, когда «Ростов» на несколько минут сумел прижать «Зенит». Питерцы не так страшны, как кажутся?
— Когда уходят лидеры, конечно, тяжело. Команда находится в процессе перестройки. Может, «Зенит» кого-то купит или поменяет модель игры. К такому надо быть готовым, потому что футболисты могут получить травму, дисквалификацию или заболеть.
— Карпину тоже придется перестраивать команду, учитывая этих шестерых человек?
— Они проходили с «Ростовом» сборы, значит, уже вписываются в схему. Те новички, которые сегодня вышли на поле, усилили игру. Думаю, мы увидим прошлогодний «Ростов», который будет бороться за первое место. В прошлом чемпионате он просел в конце, потому что не хватило скамейки и опытных игроков после того, как выбыли Осипенко и Комличенко. Осталась одна молодежь. Сейчас команда усилилась, и если ровно пройдет всю дистанцию, то, естественно, составит конкуренцию питерцам.
В минувшем сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Зенита», который стал чемпионом, на 17 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Роман Акбашев
Ростов
|1
|0
|1