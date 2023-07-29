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Огненная развязка в Ростове. «Зениту» поставили пенальти на 93-й, а Семак получил красную карточку

«Зенит» упустил победу над «Ростовом», Комличенко забил пенальти в добавленное время
Артем Белинин
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«Ростов» — «Зенит» — 1:1. Николай Комличенко и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
Чемпиону пришлось несладко.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Зенит

Перед очным матчем в Санкт-Петербурге все было спокойно — без Малкома «Зенит» успел обыграть «Пари НН» в РПЛ и «Ахмат» в Кубке России. Грозненцев сине-бело-голубые принимали, играя полуторным составом — основных футболистов приберегли на южный выезд.

Другое дело было у «Ростова». Первый тур премьер-лиги и дебютную игру в Кубке пришлось проводить усеченным составом — ФИФА запретила желто-синим регистрировать новичков, из-за чего команда осталась без Акбашева, Ионова, Чернова и Мохеби.

Валерий Карпин и&nbsp;Сергей Семак. «Ростов» и «Зенит» сыграли вничью, Комличенко сравнял счет с пенальти. Онлайн трансляция матча

Активно решать проблему начали уже после кубкового матча с «Рубином», подключился даже РФС. Однако надежды на то, что запрет снимут до матча с «Зенитом», было мало — на тот момент в запасе было всего 1,5 дня. Но чудо случилось: ФИФА признала, что ростовчане не виноваты — деньги, отправленные ими в «Норчепинг», не дошли по политическим причинам. Таким образом ко второму туру «Ростов» заявил всех новичков.

Впрочем, из всех новоприбывших в основу попали только двое — Евгений Чернов и Алексей Ионов, оба игрока с зенитовским прошлым. В остальном состав «Ростова» остался привычным; аналогично, тренер гостей Сергей Семак также не стал вносить изменений.

Матч начался бодро — в первые 10 минут было поданы четыре угловых. Однако обходилось без опасных ударов по воротам. Самым ярким моментом первых 15 минут стала очередная травма Дмитрия Чистякова. Это уже второе его повреждение в матче против желто-синих, а еще Чистяков тяжело травмировался, еще выступая за команду Карпина. Всего за карьеру у него пять травм — три из которых связаны с «Ростовом».

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Вместо Чистякова на поле вышел Эракович — защитник, чей переход в «Зенит» сопровождался небольшим скандалом (изначально серба хотел купить «Спартак», но питерцы, узнав об этом, включились и перехватили его). Забегая вперед, можно назвать дебют 22-летнего футболиста удачным — серьезных ошибок он не допустил, статистические порталы оценили его игру высоко.

Первый удар в створ в матче случился на 43-й минуте — он же стал голевым. Матео Кассьерра отличился — красиво сыграл в контратаке, раскачав Осипенко, и покатил мимо Песьякова. Для форварда это уже третий мяч в сезоне — более того, пока он единственный, кто забивает за «Зенит» в РПЛ. Это космический прогресс — за весь прошлый сезон Кассьерра забил всего дважды.

Второй тайм начался со скандала, который стал одним из самых ярких моментов матча. На 49-й минуте сцепились полузащитник ростовчан Байрамян и его коллега Мантуан — в итоге бразилец оказался на газоне, после того как армянский футболист якобы боднул его в лицо. Игрок «Зенита» «рисовал» так явно, что его выступление моментально разошлось по интернету. Кукуляк не оценил — выписал обоим по желтой карточке.

Примерно с этого момента «Ростов» пошел в атаку, да так удачно, что на 60-й минуте Сергею Семаку пришлось перейти на три центральных защитника: оборону усилили Марио Фернандесом. Но это не помогло, хозяева продолжили наседать и просто растоптали «Зенит» во втором тайме — по итогам матча статистика была 9:1 по ударам в пользу «Ростова», 4:0 по ударам в створ, владение также осталось за южанами (60%/40%).

К концу встречи за команду Карпина дебютировали уже все видные новички — на поле появились и иранец Мохеби (отыграл очень достойно — двигался резво, бил опасно), и полузащитник Акбашев (получил желтую карточку). Но в итоге вытащил игру технический новичок (играл за «Ростов» в прошлом сезоне как арендованный, в этом перешел на постоянной основе, но не был заявлен) Евгений Чернов — уже в добавленное время он заработал пенальти. Неудачно махнул ногой Андрей Мостовой — а Николай Комличенко щадить «Зенит» не стал.

За оставшиеся пару минут гости ничего не смогли сделать — таким образом «Зенит» впервые в сезоне потерял очки. Этот факт так огорчил Сергея Семака, что тренер петербуржцев получил красную карточку после финального свистка — пока неизвестно, что случилось, но с «Динамо» руководить «Зенитом» будет другой человек. «Ростов» превращается для сине-бело-голубых в самого неудобного соперника — за последние три сезона южане трижды отбирали у чемпионов очки.

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Матео Кассьерра
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 2 0 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Ростов

 1 0 1
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