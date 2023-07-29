Огненная развязка в Ростове. «Зениту» поставили пенальти на 93-й, а Семак получил красную карточку
Перед очным матчем в Санкт-Петербурге все было спокойно — без Малкома «Зенит» успел обыграть «Пари НН» в РПЛ и «Ахмат» в Кубке России. Грозненцев сине-бело-голубые принимали, играя полуторным составом — основных футболистов приберегли на южный выезд.
Другое дело было у «Ростова». Первый тур премьер-лиги и дебютную игру в Кубке пришлось проводить усеченным составом — ФИФА запретила желто-синим регистрировать новичков, из-за чего команда осталась без Акбашева, Ионова, Чернова и Мохеби.
Активно решать проблему начали уже после кубкового матча с «Рубином», подключился даже РФС. Однако надежды на то, что запрет снимут до матча с «Зенитом», было мало — на тот момент в запасе было всего 1,5 дня. Но чудо случилось: ФИФА признала, что ростовчане не виноваты — деньги, отправленные ими в «Норчепинг», не дошли по политическим причинам. Таким образом ко второму туру «Ростов» заявил всех новичков.
Впрочем, из всех новоприбывших в основу попали только двое — Евгений Чернов и Алексей Ионов, оба игрока с зенитовским прошлым. В остальном состав «Ростова» остался привычным; аналогично, тренер гостей Сергей Семак также не стал вносить изменений.
Матч начался бодро — в первые 10 минут было поданы четыре угловых. Однако обходилось без опасных ударов по воротам. Самым ярким моментом первых 15 минут стала очередная травма Дмитрия Чистякова. Это уже второе его повреждение в матче против желто-синих, а еще Чистяков тяжело травмировался, еще выступая за команду Карпина. Всего за карьеру у него пять травм — три из которых связаны с «Ростовом».
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Вместо Чистякова на поле вышел Эракович — защитник, чей переход в «Зенит» сопровождался небольшим скандалом (изначально серба хотел купить «Спартак», но питерцы, узнав об этом, включились и перехватили его). Забегая вперед, можно назвать дебют 22-летнего футболиста удачным — серьезных ошибок он не допустил, статистические порталы оценили его игру высоко.
Первый удар в створ в матче случился на 43-й минуте — он же стал голевым. Матео Кассьерра отличился — красиво сыграл в контратаке, раскачав Осипенко, и покатил мимо Песьякова. Для форварда это уже третий мяч в сезоне — более того, пока он единственный, кто забивает за «Зенит» в РПЛ. Это космический прогресс — за весь прошлый сезон Кассьерра забил всего дважды.
Второй тайм начался со скандала, который стал одним из самых ярких моментов матча. На 49-й минуте сцепились полузащитник ростовчан Байрамян и его коллега Мантуан — в итоге бразилец оказался на газоне, после того как армянский футболист якобы боднул его в лицо. Игрок «Зенита» «рисовал» так явно, что его выступление моментально разошлось по интернету. Кукуляк не оценил — выписал обоим по желтой карточке.
Примерно с этого момента «Ростов» пошел в атаку, да так удачно, что на 60-й минуте Сергею Семаку пришлось перейти на три центральных защитника: оборону усилили Марио Фернандесом. Но это не помогло, хозяева продолжили наседать и просто растоптали «Зенит» во втором тайме — по итогам матча статистика была 9:1 по ударам в пользу «Ростова», 4:0 по ударам в створ, владение также осталось за южанами (60%/40%).
К концу встречи за команду Карпина дебютировали уже все видные новички — на поле появились и иранец Мохеби (отыграл очень достойно — двигался резво, бил опасно), и полузащитник Акбашев (получил желтую карточку). Но в итоге вытащил игру технический новичок (играл за «Ростов» в прошлом сезоне как арендованный, в этом перешел на постоянной основе, но не был заявлен) Евгений Чернов — уже в добавленное время он заработал пенальти. Неудачно махнул ногой Андрей Мостовой — а Николай Комличенко щадить «Зенит» не стал.
За оставшиеся пару минут гости ничего не смогли сделать — таким образом «Зенит» впервые в сезоне потерял очки. Этот факт так огорчил Сергея Семака, что тренер петербуржцев получил красную карточку после финального свистка — пока неизвестно, что случилось, но с «Динамо» руководить «Зенитом» будет другой человек. «Ростов» превращается для сине-бело-голубых в самого неудобного соперника — за последние три сезона южане трижды отбирали у чемпионов очки.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Роман Акбашев
Ростов
|1
|0
|1