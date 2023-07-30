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Сегодня, 08:20

Орлов: «Я бы не сказал, что у «Спартака» состав сильнее, чем у «Зенита»

Геннадий Орлов сравнил составы «Спартака» и «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

— Вы не считаете, что на сегодняшний день состав у «Спартака» сильнее, чем у «Зенита»?

— Я бы так не сказал. Да, в атаке команда Абаскаля выглядит мощно. Но что делать с защитой? Проблемы пока есть. Да и вратари остались те же. И Максименко, и Селихов ошибались в прошлом сезоне.

Мне очень любопытен «Краснодар». Команда неплохо укомплектована во всех линиях. У «Локомотива» на бумаге весьма сильный состав. Приятое впечатление произвел «Рубин». Рахимов хорошо подготовил команду. Интересное начало сезона! Нет мальчиков для битья. Все пока бьются, цепляются за очки. Думаю, и «Балтика» еще преподнесет сюрпризы.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Николай Комличенко сравнял счет в&nbsp;концовке. «Мостовому же не 17 лет — как можно так играть в штрафной?!» Орлов — о спасении «Ростова» в матче с «Зенитом»

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 2 0 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Ростов

 1 0 1
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