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24 августа 2025, 22:43

Бабаев — об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ: «Хотелось бы, чтобы клубы получили право голоса»

Алина Савинова
Роман Бабаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клубы РПЛ должны иметь право голоса при обсуждении вопроса ужесточения лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в чемпионате России будет ужесточен лимит на легионеров. Он назвал целью ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке.

«Мне хотелось бы, конечно, открытого диалога. Мне кажется, мы могли бы поделиться экспертизой. Мы не говорим о том, что лимит не нужен. Мы говорим о том, что надо все проанализировать, взвесить и принять правильное решение. Торопиться в этом вопросе, на мой взгляд, не очень правильно. И мне хотелось бы, чтобы право голоса получили и клубы, и лига», — приводит РИА Новости слова Бабаева.

Маркиньос, Сергей Карасев и&nbsp;Срджан Бабич в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo; (0:3).Жесткий лимит, потолок зарплат, единый оператор судейства. Какие реформы висят над российским футболом

Ожидается, что приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ будет подписан в этом году.

С сезона-2022/23 в чемпионате России действует лимит 13 легионеров + 12 доморощенных игроков в заявке. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.

Источник: РИА Новости
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Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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