Бабаев — об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ: «Хотелось бы, чтобы клубы получили право голоса»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клубы РПЛ должны иметь право голоса при обсуждении вопроса ужесточения лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в чемпионате России будет ужесточен лимит на легионеров. Он назвал целью ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке.

«Мне хотелось бы, конечно, открытого диалога. Мне кажется, мы могли бы поделиться экспертизой. Мы не говорим о том, что лимит не нужен. Мы говорим о том, что надо все проанализировать, взвесить и принять правильное решение. Торопиться в этом вопросе, на мой взгляд, не очень правильно. И мне хотелось бы, чтобы право голоса получили и клубы, и лига», — приводит РИА Новости слова Бабаева.

Ожидается, что приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ будет подписан в этом году.

С сезона-2022/23 в чемпионате России действует лимит 13 легионеров + 12 доморощенных игроков в заявке. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.