Талалаев — игрокам «Балтики»: «Вы показываете, что в футбол играют не имена и деньги, а те, кто больше хочет выиграть»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выступил перед игроками команды с мотивационной речью на поле после матча 6-го тура РПЛ против «Сочи».

Игра прошла 24 августа на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу калининградской команды.

«Самое главное — вы показываете, что в футбол играют не имена, не деньги, а те, кто больше хочет выиграть. Вы большие молодцы. Лишний выходной уже почти заработали. Почти. У нас еще две игры. Что хотите делайте — забирайте их», — сказал Талалаев на видео, опубликованном пресс-службой «Балтики» в Telegram-канале.

Калининградцы набрали 12 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 27 августа команда сыграет против ЦСКА в FONBET Кубке России, а 31 августа — против «Акрона» в чемпионате России.