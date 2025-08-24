Челестини: «У ЦСКА нет проблемы с ротацией. На матч с «Балтикой» постараюсь вновь выбрать лучшую команду»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал борьбу защитников за место в стартовом составе московской команды.

В воскресенье армейцы на своем поле победили «Акрон» (3:1) в матче 6-го тура РПЛ и поднялась на второе место в турнирной таблице с 14 очками.

«Всем игрокам не сильно нравится находиться на скамейке. Но для тренера хуже не иметь возможность сделать замену, чем думать над тем, кого выпустить. Сейчас у нас такой проблемы нет, и я просто делаю свою работу — выбираю, кого поставить на игру. Все защитники — Дивеев, Лукин, Жоао Виктор и Абдулкадыров — будут появляться на поле. У меня четыре хороших защитника», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Челестини.

Также тренер ответил, ожидать ли ротацию в предстоящем матче против «Балтики» в FONBET Кубке России.

«Шуманский восстановился и очень хорошо сегодня вышел на замену. На кубковый матч я постараюсь вновь выбрать лучшую команду, чтобы победить. Сейчас у нас нет проблемы с ротацией, что, безусловно, является позитивным фактором», — добавил он.

Матч между ЦСКА и «Балтикой» в Кубке России пройдет 27 августа. Начало — в 20.45 по московскому времени.