Дмитрий Попов рассказал о работе «Спартака» на трансферном рынке

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о планах команды на трансферном рынке.

«Если что-то пойдет не так, я готов признать свою вину перед болельщиками, а не перед Заремой. Перед выбором тренера ее рекомендации тоже были учтены. Селекционный отдел ее пожелания принял.

Трансферы, скорее всего, будут. У нас занята ведомость по иностранцам. Посмотрим», — заявил Попов.

Со следующего сезона красно-белых будет тренировать португалец Руй Витория.

(Сергей Федоров)