Дмитрий Попов рассказал о работе «Спартака» на трансферном рынке
16:46
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о планах команды на трансферном рынке.
«Если что-то пойдет не так, я готов признать свою вину перед болельщиками, а не перед Заремой. Перед выбором тренера ее рекомендации тоже были учтены. Селекционный отдел ее пожелания принял.
Трансферы, скорее всего, будут. У нас занята ведомость по иностранцам. Посмотрим», — заявил Попов.
Со следующего сезона красно-белых будет тренировать португалец Руй Витория.
(Сергей Федоров)
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