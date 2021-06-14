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Дмитрий Попов рассказал о работе «Спартака» на трансферном рынке

16:46
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Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о планах команды на трансферном рынке.

«Если что-то пойдет не так, я готов признать свою вину перед болельщиками, а не перед Заремой. Перед выбором тренера ее рекомендации тоже были учтены. Селекционный отдел ее пожелания принял.

Трансферы, скорее всего, будут. У нас занята ведомость по иностранцам. Посмотрим», — заявил Попов.

Со следующего сезона красно-белых будет тренировать португалец Руй Витория.

(Сергей Федоров)

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