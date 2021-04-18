РПЛ объяснила, почему игрок «Уфы» Камилов попал в заявку на матч со «Спартаком», несмотря на 4 желтых карточки в чемпионате
В Тинькофф российской премьер-лиге объяснили, почему полузащитник «Уфы» Владислав Камилов попал в стартовый состав на матч 26-го тура против «Спартака», несмотря на то, что получил 4-ю желтую карточку в предыдущем туре.
«Согласно статье 19.3 регламента Тинькофф РПЛ, Владислав Камилов ещё в 21-м туре отбыл дисквалификацию за карточки, полученные в матчах ФНЛ — СКА-Хабаровск — Акрон (9 сентября), Краснодар-2 — СКА-Хабаровск (13 сентября) и РПЛ Ротор — Уфа (12 декабря) и Химки — Уфа (27 февраля). Его участию в матче со «Спартаком» ничего не мешает», — сообщает пресс-служба РПЛ.
Пункт 19.3 регламента Тинькофф РПЛ:
«При переходе в текущем Сезоне футболиста, участвовавшего за один Клуб в Матчах Первенства ФНЛ и Первенства ПФЛ, в Клуб РФПЛ, нереализованные ранее санкции в виде дисквалификаций и предупреждения суммируются и переносятся на Чемпионат или Первенство ПФЛ (ФНЛ) в зависимости от того, какая Ассоциация (ПЛ или ФНЛ/ПФЛ) осуществляет регистрацию указанного футболиста за новый Клуб для участия в Соревнованиях. При этом, если в результате такого сложения суммарное число предупреждений будет равно или больше количества предупреждений, влекущего автоматическую дисквалификацию, то указанный футболист должен пропустить первый Матч за команду нового Клуба, а число предупреждений сверх указанного количества будет учитываться далее для возможного применения очередной автоматической дисквалификации».
Камилов перешел в «Уфу» из «СКА-Хабаровска» в сентябре 2020 года. Он успел провести 8 матчей в ФНЛ в составе команды из Хабаровска в нынешнем сезоне.
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