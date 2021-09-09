Гендиректор «Рубина» считает, что отмена лимита на легионеров пойдет на пользу российского футбола
11:02
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.
«Мы выдвинули со своей стороны рекомендации. Мы решили, что на пользу российского футбола пойдет отмена лимита на легионеров, но это от нас не зависит. Все решит Минспорт», — приводит слова Сайманова ТАСС.
31 августа в Москве прошло общее собрание клубов РПЛ по вопросам реформ российского футбола и лимиту на легионеров. В РПЛ действует ограничение на иностранных футболистов — не более восьми игроков в заявке каждой команды на турнир. На поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.
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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита
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