Гендиректор «Рубина» считает, что отмена лимита на легионеров пойдет на пользу российского футбола

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Мы выдвинули со своей стороны рекомендации. Мы решили, что на пользу российского футбола пойдет отмена лимита на легионеров, но это от нас не зависит. Все решит Минспорт», — приводит слова Сайманова ТАСС.

31 августа в Москве прошло общее собрание клубов РПЛ по вопросам реформ российского футбола и лимиту на легионеров. В РПЛ действует ограничение на иностранных футболистов — не более восьми игроков в заявке каждой команды на турнир. На поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.