Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гендиректор «Рубина» считает, что отмена лимита на легионеров пойдет на пользу российского футбола

11:02
Теги:

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Мы выдвинули со своей стороны рекомендации. Мы решили, что на пользу российского футбола пойдет отмена лимита на легионеров, но это от нас не зависит. Все решит Минспорт», — приводит слова Сайманова ТАСС.

31 августа в Москве прошло общее собрание клубов РПЛ по вопросам реформ российского футбола и лимиту на легионеров. В РПЛ действует ограничение на иностранных футболистов — не более восьми игроков в заявке каждой команды на турнир. На поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12338829

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Математик из Оксфорда доказал, что Криштиану Роналду является самым безупречным футболистом в истории
Лингард отказался от нового контракта с «Манчестер Юнайтед»
Футболист сборной Казахстана, сделавший дубль в ворота Украины, сдал положительный допинг-тест
В плей-офф Евро сразятся Россия и Украина. Политики и пропагандисты: руки прочь от волейбола
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита