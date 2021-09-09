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Арбитр Матюнин назначен на матч «Ростов» — «Краснодар», Иванов рассудит «Спартак» и «Химки»

12:07
Алексей Матюнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Матюнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Арбитр Алексей Матюнин назначен на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Краснодар», сообщает пресс-служба РФС.

Матч «Спартак» — «Химки» обслужит бригада во главе с Сергеем Ивановым.

7-й тур Тинькофф РПЛ пройдет с 11 по 13 сентября.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр