В «Рубине» рассказали о многомиллионных долгах перед «Ак Барс Ареной»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что у клуба есть задолженность в 40 миллионов рублей перед стадионом «Ак Барс Арена».

«Да, это правда. Акты еще не подписаны, у нас непонятная арендная стоимость. Она выше, чем должна быть», — приводит ТАСС слова Сайманова.

По словам генерального директора казанцев, аренда поля для команды составляла 3,8 миллиона рублей за один день матча, в то время как средняя цена по стране составляет около 2,4 миллиона рублей. Сайманов отметил, что «Рубин» не согласен с такой суммой и просит стадион снизить цену, поскольку качество газона оставляет желать лучшего.

В августе сообщалось, что «Ак Барс Арена» подала судебный иск к «Рубину» на 30,8 миллиона рублей.