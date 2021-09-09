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В «Рубине» рассказали о многомиллионных долгах перед «Ак Барс Ареной»

10:57
«Ак Барс Арена». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Ак Барс Арена». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что у клуба есть задолженность в 40 миллионов рублей перед стадионом «Ак Барс Арена».

«Да, это правда. Акты еще не подписаны, у нас непонятная арендная стоимость. Она выше, чем должна быть», — приводит ТАСС слова Сайманова.

По словам генерального директора казанцев, аренда поля для команды составляла 3,8 миллиона рублей за один день матча, в то время как средняя цена по стране составляет около 2,4 миллиона рублей. Сайманов отметил, что «Рубин» не согласен с такой суммой и просит стадион снизить цену, поскольку качество газона оставляет желать лучшего.

В августе сообщалось, что «Ак Барс Арена» подала судебный иск к «Рубину» на 30,8 миллиона рублей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12338629

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Иван Торопцев все материалы автора

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