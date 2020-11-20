Гендиректор «Рубина» Сайманов рассказал, как протекает коронавирус у игроков команды

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии Хвичи Кварацхелии, Хван Ин Бома и Карла Старфельта, которые в расположении своих сборных сдали положительные тесты на коронавирус.

— Пока не все сборники вернулись. Ребята с коронавирусом остались на карантине, Уремович дернул заднюю, он тоже остался, — сказал Сайманов «СЭ». — Слава богу, у всех троих ребят коронавирус проходит бессимптомно. Все молодые, иммунитет крепкий, вообще никаких проблем у них нет. Обидно, что они сейчас выбыли, но это современные реалии, ничего не поделаешь. С остальными игроками все в порядке. (Сергей Федоров)

В матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» примет «Ростов» в воскресенье, 22 ноября. Начало — в 19.00 (мск).