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РПЛ-2026/27: Акрон — ЦСКА, Факел — Зенит, Краснодар — Ростов, Локомотив — Динамо, Спартак — Оренбург — анонс и интриги 6 тура

Собьет ли «Оренбург» кураж «Спартака»? Каким будет «Краснодар» без Кривцова, а «Динамо» без Тюкавина?

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Фото ФК «Краснодар», Александр Федоров, «СЭ»
Интриги 6-го тура РПЛ.

«Локомотив» — «Динамо»: дерби проблемных команд

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

Для начала минутка занимательной статистики. «Локомотив» умудрился за пять первых туров четыре раза открыть счет и ни разу не выиграть. А вот еще более странный показатель: по данным Opta, железнодорожники создали 13 явных голевых моментов (больше только у махачкалинского «Динамо») и запороли десять из них — это худший показатель чемпионата. Даже в проигранном ЦСКА дерби команда не развалилась при 1:3: Пиняев сократил отставание, Раков имел классный момент, в концовке «Локо» еще несколько раз подобрался к чужим воротам. В общем, хоть результаты красно-зеленых откровенно удручают, по игре все не так плохо, как кажется, глядя на таблицу.

Но проблемы невозможно не заметить. За несколько месяцев «Локомотив» растерял почти всех лидеров — зимой ушел Баринов, летом — Батраков и Карпукас. Приходится выпускать в старте Бабкина, только вернувшегося из аренды. Михаил Галактионов признается, что в ручном режиме пересобирает состав.

Артем Карпукас.Уход Карпукаса — еще один удар по «Локо». Что это значит для Галактионова и «Зенита»?

У «Динамо» проблемы зеркальные. Игроков у Шварца достаточно, мячом команда владеет больше всех в РПЛ и вместе с «Ростовом» чаще всех бьет по воротам. Но после пяти туров бело-голубые только в середине таблицы. Владение не приводило к результату, команда создавала удивительно мало остроты непосредственно у ворот. До встречи с «Родиной» динамовцы в этом чемпионате вообще не забивали раньше 75-й минуты, а Тюкавин успел запороть три явных голевых момента.

В прошлом туре случился прорыв, но все-таки это была «Родина», новичок чемпионата. Здорово, что начал забивать Тюкавин — сам признался, что наконец «выдохнул». Но, согласно инсайду «СЭ», на этих выходных Константин не сыграет из-за повреждения, и это может быть большой потерей.

«Динамо» в дерби представляется фаворитом, так как его кризис кажется не таким глубоким, как у «Локо». Сейчас для железнодорожников главное — не потерять последнее, что осталось от команды, которая еще весной брала медали. Недостаток трансферов и уход лидеров больно ударил по амбициям команды, сейчас остается просто терпеть.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» — «Оренбург»: возможная сенсация

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Оренбург

Три недели назад «Спартак» уже встречался с «Оренбургом» на «Лукойл Арене» и оставил от соперника мокрое место — 5:1. Угальде сделал дубль, Солари и Умяров добавили еще по мячу, а 16-летний Полех в концовке стал самым молодым автором гола в истории клуба. Но есть нюанс: в основе «Оренбурга» тогда почти не было футболистов, которые сейчас выходят в чемпионате. Поэтому переносить те 5:1 на воскресную встречу — как судить о фильме по трейлеру.

Тем более нынешний «Оренбург» — одна из самых странных команд начала сезона. После пяти туров у него всего шесть очков, зато 9,89 ожидаемых — лучший показатель во всей РПЛ. Команда Ахметзянова — третья по ожидаемым голам (6,96) и первая по ожидаемым пропущенным (2,91), опережая по этим моделям почти всех претендентов на медали. Еще интереснее, что вторым по ожидаемым очкам идет как раз «Спартак» — 9,34.

Егор Титов нанес символический удар перед матчем &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Этот «Спартак» — реальный претендент на золото». Титов — о победе над «Зенитом»

У «Спартака» сейчас момент, когда и результат, и настроение совпадают. После поражения от «Краснодара» команда Карседо сначала выгрызла победу у «Балтики» (2:1), а затем выдала, пожалуй, лучший тайм сезона против «Зенита». Красно-белые выиграли 2:0, практически ничего не позволив чемпиону. Правда, победа не досталась без потерь: Литвинов повредил внутреннюю боковую связку колена и выбыл примерно на месяц.

Так что нельзя говорить, что вот сейчас «Спартак» на кураже после «Зенита» разнесет «Оренбург». Если команда Ахметзянова хотя бы на один вечер перестанет транжирить моменты, красно-белые могут легко потерять очки.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Акрон» — ЦСКА: призрак Кубка

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
28 августа, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
ЦСКА

После пяти туров «Акрон» занимает последнее место, не одержал ни одной победы в чемпионате и пропустил 13 голов. В прошлом туре тольяттинцы еще и получили 0:3 от «Крыльев», причем все три мяча пришли после стандартов. Но есть одна команда, против которой нынешний «Акрон» умеет играть, — и это как раз ЦСКА. Всего 10 дней назад тольяттинцы приехали на «ВЭБ Арену» и обыграли армейцев в Кубке России (1:0). Это пока единственная победа команды Благоевича в сезоне.

Та игра вообще получилась максимально неудобной для ЦСКА. Аревало забил уже на девятой минуте, на 57-й сам оставил «Акрон» вдесятером, но больше получаса хозяева так и не смогли воспользоваться большинством. Кисляк сравнял счет в самой концовке, однако после просмотра ВАР гол отменили. Да, Игдисамов серьезно ротировал состав, на скамейке остались Круговой, Обляков, Гонду и Алвес, но все они появились во втором тайме, так что списывать результат на выход резервистов точно не стоит.

ЦСКА победил &laquo;Локомотив&raquo; (3:2) в&nbsp;дерби на&nbsp;своем поле в&nbsp;5-м туре РПЛ.ЦСКА ворвался в группу лидеров, «Локо» погружается в пучину, «Ахмат» Черчесова эффектно оттолкнулся от дна

С тех пор команды показали разные результаты. «Акрон» снова проиграл, а ЦСКА выдал эмоциональные 3:2 с «Локомотивом» и по итогам пяти туров набрал 11 очков. Старт Игдисамова вообще получается неожиданно мощным: если захватить два матча прошлого чемпионата, он набрал 17 очков в первых семи встречах РПЛ — лучший показатель для нового тренера армейцев за последние 22 года. При этом сам ЦСКА по-прежнему нельзя назвать полностью укомплектованным. Мойзес и Баринов порвали «кресты» и выбыли надолго. У команды, которая и без того провела довольно скромное трансферное лето, глубины стало еще меньше.

Конечно, ЦСКА должен брать свои три очка в гостях у сильно уступающего в классе соперника, тем более команда на ходу в РПЛ. Но осечка в Кубке должна стать для армейцев важным уроком на будущее — у них еще нет запаса прочности, чтобы играть на автопилоте.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» — «Зенит»: кризис или просто осечка?

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 15:00. Факел (Воронеж)
Факел
Зенит

После 0:2 от «Спартака» «Зениту» достался идеальный соперник, чтобы прийти в себя. «Факел» идет предпоследним, набрал два очка и за пять туров забил всего три мяча. Вот только таблица здесь немного обманывает. По ожидаемым очкам воронежцы набрали бы 7,31 — больше действующего лидера «Краснодара» и всего на полтора меньше самого «Зенита». А Аксель Гнапи уже запорол три явных голевых момента — один из худших показателей лиги. То есть «Факел» плохо использует свои шансы, хотя создает их регулярно.

Последняя игра с «Оренбургом» это неплохо показала. В первом тайме хозяева откровенно мучились: к исходу получаса соперник владел мячом почти 70 процентов времени, а Матвей Бардачев потом прямо сказал, что команда «не забирала подборы» и «не могла включиться в борьбу». А еще обратил внимание на любопытную деталь: почти все пропущенные в чемпионате мячи, кроме игры с «Краснодаром», «Факел» фактически привез себе сам.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков и&nbsp;тренер Анатолий Тимощук.Почему Глушенков при таланте уровня «Барсы» может быть звездой только в «Зените» и РПЛ. Мнение Рабинера

А вот у «Зенита» ситуация становится тревожной. Два поражения в первых пяти турах петербуржцы получили впервые с 2002 года — тот чемпионат они закончили десятыми. В Москве команда Семака не просто проиграла «Спартаку», а практически ничего не создала: 0,56 xG и всего два удара в створ. Красно-белые разбивали нестройный прессинг «Зенита», били по проблемным флангам и впервые с 2010 года обыграли петербуржцев в чемпионате всухую. Не лучший фон для команды, которая после пяти туров уже отстает от «Краснодара» на шесть очков.

Вдобавок Семак лишился главной атакующей фигуры старта сезона: Глушенков, забивший пять мячей и возглавляющий гонку бомбардиров, получил против «Спартака» вторую желтую в концовке. Зато в Москве дебютировал Карпукас — за свои двадцать минут новичок успел неплохо войти в центр поля и продвигать мяч. Перестройка «Зенита» продолжается уже непосредственно по ходу чемпионата. И пока не похоже, что Семак нашел идеальный баланс для этого сочетания игроков.

Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» — «Ростов»: будет ли первая осечка лидера?

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Ростов

Пять побед в пяти турах, 15 очков из 15 возможных и единоличное первое место — лучше «Краснодар» чемпионат России еще никогда не начинал. Более того, последние четыре команды РПЛ, стартовавшие с пяти побед подряд, в итоге брали золото. На первый взгляд Мурад Мусаев после ухода Сперцяна и Виктора Са прекрасно проводит летнюю перестройку. Но цифры предлагают немного притормозить с комплиментами: согласно модели Understat, «Краснодар» набрал примерно на 8 очков больше ожидаемого, это очень много.

Особенно показательные победы случились в двух последних турах — обе со счетом 1:0. В Махачкале «Краснодар» долго мучился без травмированного Кривцова, который после ухода Сперцяна превратился в главного человека атаки: три гола и передача в первых четырех турах. Мусаев попробовал поставить на его позицию Уткина, но убрал Даниила уже в перерыве; затем сместил туда Кристиана и распределял функции между Боселли, Батчи и другими полузащитниками. В итоге ни Воробьев, ни вышедший на последние полчаса Кордоба не создали по-настоящему опасного момента. Победный гол забил Жубал ударом через себя. Красиво, но немного нервно — видно, что у запаса прочности «быков» есть предел.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;.У «Краснодара» идеальный старт. Но есть две причины, почему его не стоит переоценивать

Хорошая новость — Кордоба наконец вернулся после повреждения и провел первые минуты в сезоне. Плохая — Кривцов точно пропустит и встречу с «Ростовом»: у него надрыв задней поверхности бедра. То есть Мусаеву второй тур подряд придется искать нового связующего между центральными полузащитниками и форвардом. Любопытный тест именно для обновленного «Краснодара»: пять побед подряд немного замаскировали тот факт, что команда потеряла Сперцяна, затем — Кривцова, только получила обратно Кордобу и пока не набрала нужных оборотов.

«Ростов» уже приезжал в Краснодар этим летом — 11 июля — и устроил будущему лидеру чемпионата настоящий кошмар. К 37-й минуте команда Альбы вела 3:0 благодаря дублю Сулейманова и голу Комарова. «Быки» отыгрались до 3:3, но в дополнительном получасе Голенков все равно принес ростовчанам победу — 4:3. Товарищеский матч, конечно, не стоит превращать в пророчество, однако совсем бесполезным этот опыт тоже не назовешь: Альба уже видел, на чем эту оборону можно ловить.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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