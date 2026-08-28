РФС запретил «Ростову» и «Сочи» регистрировать новых футболистов

РФС запретил «Сочи» и «Ростову» регистрировать новых футболистов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Причины введения ограничений в РФС не уточнили.

Ранее агент футболистов «Ростова» Андрея Ланговича и Ивана Комарова Василий Голяна подтвердил «СЭ» информацию о задержках зарплат в клубе.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет третьим в Первой лиге. В прошедшем сезоне сочинцы вылетели из высшего российского дивизиона.