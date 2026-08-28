Футболисты ЦСКА вышли на матч с «Акроном» в футболках в поддержку Баринова

Футболисты ЦСКА перед матчем 6-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» вышли в футболках в поддержку полузащитника Дмитрия Баринова.

«Бара, здоровья! Ждем тебя на поле!» — написано на футболках.

Ранее у Баринова было диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки, а также повреждение внутренней боковой связки.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года. Он сыграл 20 матчей за новую команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.