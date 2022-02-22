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Габулов — об увольнении Черевченко: «Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск"

Габулов прокомментировал увольнение Черевченко с поста главного тренера «Химок»
Карен Саркисян
Корреспондент

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал увольнение главного тренера команды Игоря Черевченко.

«Благодарим Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за совместную работу, — приводит слова Габулова официальный сайт подмосковного клуба. — Это было тяжелое решение, но оно было взвешенным. До рестарта РПЛ остается мало времени, в данный момент «Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск«.

По его мнению, команду ждет тяжелый финиш сезона.

«Надеемся, что работа, которую проделал Игорь Геннадьевич со своим тренерским штабом, поможет команде в РПЛ», — подытожил он.

22 февраля «Химки» объявили о расторжении контракта с Черевченко. Соглашение с тренером было расторгнуто по обоюдному согласию. Также работу в подмосковном клубе завершил его штаб.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Химки» набрали 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/fevral/khimki-i-igor-cherevchenko-dogovorilis-o-rastorzhenii-kontrakta/
Владимир Габулов
Игорь Черевченко
Футбол
РПЛ
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
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