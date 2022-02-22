Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал увольнение главного тренера команды Игоря Черевченко.

«Благодарим Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за совместную работу, — приводит слова Габулова официальный сайт подмосковного клуба. — Это было тяжелое решение, но оно было взвешенным. До рестарта РПЛ остается мало времени, в данный момент «Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск«.

По его мнению, команду ждет тяжелый финиш сезона.

«Надеемся, что работа, которую проделал Игорь Геннадьевич со своим тренерским штабом, поможет команде в РПЛ», — подытожил он.

22 февраля «Химки» объявили о расторжении контракта с Черевченко. Соглашение с тренером было расторгнуто по обоюдному согласию. Также работу в подмосковном клубе завершил его штаб.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Химки» набрали 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.