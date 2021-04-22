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Гендиректор «Динамо»: «Мы не хотим вложить все средства ради успешного выступления в одном сезоне»

20:45
Футболисты московского «Динамо» перед матчем. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты московского «Динамо» перед матчем. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Новый генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» отметил, что главная цель клуба — регулярно быть на ведущих ролях.

— В 2023 году — столетие футбольного клуба «Динамо». Болельщикам стоит ждать золотых медалей к этой дате?

— Мы не зацикливаемся на том, чтобы вложить все средства и возможности, ради успешного выступления в одном сезоне. Мы строим успешный клуб на долгосрочную перспективу. И наша цель — быть в лидерах не в одном юбилейном году, а постоянно. К 2023 году мы хотим выйти на этот уровень и встретить 100-летие Динамо достойно.

(Константин Алексеев)

«Задача «Динамо» — постоянно бороться за чемпионство. К 2023 году хотим выйти на этот уровень». Первое большое интервью нового гендиректора клуба Павла Пивоварова

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