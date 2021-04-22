Рахимич: «Я никуда и не уходил из ЦСКА. В любой момент буду рад помочь родному клубу»
21:04
Экс-футболист ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в команду в качестве тренера.
«Честно могу сказать, что никто из клуба со мной не связывался. Но я и никуда не уходил. Ивица — мой хороший друг, ЦСКА — моя команда. Я в любой момент буду рад вернутся помочь родному клубу. Но пока ни Олич, ни руководство мне ничего не писали», — сказал Рахимич «СЭ».
По информации «Чемпионата», главный тренер ЦСКА Ивица Олич заинтересован в приглашении Рахимича в тренерский штаб команды в качестве ассистента тренера.
(Владимир Пушкарев)
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