Рахимич: «Я никуда и не уходил из ЦСКА. В любой момент буду рад помочь родному клубу»

Экс-футболист ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в команду в качестве тренера.

«Честно могу сказать, что никто из клуба со мной не связывался. Но я и никуда не уходил. Ивица — мой хороший друг, ЦСКА — моя команда. Я в любой момент буду рад вернутся помочь родному клубу. Но пока ни Олич, ни руководство мне ничего не писали», — сказал Рахимич «СЭ».

По информации «Чемпионата», главный тренер ЦСКА Ивица Олич заинтересован в приглашении Рахимича в тренерский штаб команды в качестве ассистента тренера.

(Владимир Пушкарев)