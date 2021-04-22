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Рахимич: «Я никуда и не уходил из ЦСКА. В любой момент буду рад помочь родному клубу»

21:04
Элвир Рахимич. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Элвир Рахимич. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-футболист ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в команду в качестве тренера.

«Честно могу сказать, что никто из клуба со мной не связывался. Но я и никуда не уходил. Ивица — мой хороший друг, ЦСКА — моя команда. Я в любой момент буду рад вернутся помочь родному клубу. Но пока ни Олич, ни руководство мне ничего не писали», — сказал Рахимич «СЭ».

По информации «Чемпионата», главный тренер ЦСКА Ивица Олич заинтересован в приглашении Рахимича в тренерский штаб команды в качестве ассистента тренера.

(Владимир Пушкарев)

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