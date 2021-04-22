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«Динамо» хочет обогнать по популярности «Спартак» и «Зенит»? Отвечает гендиректор клуба

20:05
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 1:2. Сергей Паршивлюк и Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 1:2. Сергей Паршивлюк и Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Новый генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о задачах коммерческого отдела клуба на ближайшие годы.

— Верно ли, что бело-голубые должны подтянуться к уровню «Зенита» и «Спартака» по работе с болельщикам, со спонсорами?

— Мы ставим задачи не относительно отдельных клубов, а в абсолютных показателях. Естественно, хотим, чтобы цифры нашей аудитории, коммерческой выручки — росли, притом росли кратно. Работа сложная, не краткосрочная, мы сейчас разрабатываем стратегию развития коммерческой деятельности, выделяя в ней ключевые проекты и направления. Например, увеличение стоимости наших коммерческих активов, создание базы болельщиков для коммуникации с поклонниками клуба, развитие цифровых сервисов и контента. Естественно, ориентируемся при этом на лучшие европейские и мировые практики.

(Константин Алексеев)

«Задача «Динамо» — постоянно бороться за чемпионство. К 2023 году хотим выйти на этот уровень». Первое большое интервью нового гендиректора клуба Павла Пивоварова

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