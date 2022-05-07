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Каррера: «Хочу посетить Москву, но не думаю, что меня там кто-то ждет»

Бывший тренер «Спартака» Каррера заявил, что хочет посетить Москву
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что хотел бы посетить Москву в качестве туриста.

«Последний раз на матче «Спартака» я был в 2019 году на игре с «Зенитом». Когда у меня будет возможность, я совершенно точно посещу матч «Спартака». Сейчас это очень сложно, но, надеюсь, в скором будущем будет проще.
Хочется посетить Москву в качестве туриста, но не думаю, что меня там кто-то ждет. Каттани, Ваноли, Камоцци? Нет, я ведь знаю только Паоло. Мы играли с ним в Италии. А с Камоцци, Каттани, Д'Амико я лично не знаком», — приводит «Чемпионат» слова Карреры.

Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые в сезоне-2016/17 стали чемпионами России впервые спустя 16 лет после предыдущего титула.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4687897-karrera-hochetsya-posetit-moskvu-no-ne-dumayu-chto-menya-tam-kto-to-zhdyot.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
3
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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Дмитрий Полоз

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 15 1 4
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