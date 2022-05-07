Каррера: «Хочу посетить Москву, но не думаю, что меня там кто-то ждет»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что хотел бы посетить Москву в качестве туриста.

«Последний раз на матче «Спартака» я был в 2019 году на игре с «Зенитом». Когда у меня будет возможность, я совершенно точно посещу матч «Спартака». Сейчас это очень сложно, но, надеюсь, в скором будущем будет проще.

Хочется посетить Москву в качестве туриста, но не думаю, что меня там кто-то ждет. Каттани, Ваноли, Камоцци? Нет, я ведь знаю только Паоло. Мы играли с ним в Италии. А с Камоцци, Каттани, Д'Амико я лично не знаком», — приводит «Чемпионат» слова Карреры.

Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые в сезоне-2016/17 стали чемпионами России впервые спустя 16 лет после предыдущего титула.