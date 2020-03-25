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Гендиректор «Ахмата» считает, что РПЛ может возобновиться 24 апреля

17:51
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Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров предположил, когда может возобновиться чемпионат России. Ранее из-за пандемии коронавируса он был приостановлен до 10 апреля.

— 10 апреля мы собираемся, будем принимать какое-то решение, — цитирует Айдамирова ТАСС. — Теоретически обстановка в стране предполагает продление паузы. Правительство и президент дадут нам разъяснение, как нам дальше действовать, отсюда будем принимать решение. Пока чемпионат приостановлен до 10 апреля.

В этот день мы примем решение. Если все нормально, 24 апреля начинаем играть, но сомнения в этом есть. Будем решать проблемы по мере поступления, сейчас есть такое решение, дальше видно будет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8074159

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