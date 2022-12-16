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Гендиректор «Зенита» Медведев высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Медведев.
Фото ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров.

«Лимит хотят ужесточить? Тема не новая. В хоккее вот приняли такое решение. Когда я был президентом КХЛ, то я отстаивал позицию, что пять легионеров — это оптимальное количество, которое позволяет и российским игрокам себя проявлять. Да и такой формат не задушит конкуренцию. Что касается футбола, то конкуренция — это движущая сила», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Он также заявил, что нельзя каждые полгода менять лимит на легионеров.

«С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов», — добавил Медведев.

Ранее появилась информация о том, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров. В данный момент клубы могут включать в заявку 13 иностранцев, на поле могут одновременно находиться только 8 из них.

В сезоне-2022/23 в составе «Зенита» находятся 11 легионеров. В текущем сезоне три команды задействовали восемь легионеров в одном матче: ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит».

После 17 туров «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором — «Спартак» (36 очков), замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: Чемпионат
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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