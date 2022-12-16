Агент Изидора заявил, что будущее игрока пока не определено

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что игрок задумался над тем, чтобы не возвращаться в клуб из отпуска.

«Я еще ничего не знаю. Он может остаться, но может и уйти. Простите, но на сегодняшний момент никакой конкретики», — сказал Лакруа «СЭ».

Изидор с января 2022 года выступает за железнодорожников. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.