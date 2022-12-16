Агент Изидора заявил, что будущее игрока пока не определено
Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что игрок задумался над тем, чтобы не возвращаться в клуб из отпуска.
«Я еще ничего не знаю. Он может остаться, но может и уйти. Простите, но на сегодняшний момент никакой конкретики», — сказал Лакруа «СЭ».
Изидор с января 2022 года выступает за железнодорожников. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
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|
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|
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|5
|4
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|19
|
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|1
|10
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|21-33
|13
|
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|17
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|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
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|12
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|1
|3
|13
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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