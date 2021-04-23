Газзаев высказался о перспективах красно-белых: «По составу «Спартак» не уступает никому в РПЛ»

Известный российский тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил свое мнение о выступлениях и будущем красно-белых.

— «Спартак» играет очень нестабильно, — говорит Газзаев. — По составу красно-белые как минимум не уступают никому в РПЛ. И такие провалы, как с «Уфой» — это вина не только футболистов, но и тренерского штаба.

— А в чем причина неудачи?

— Говорить о недооценке соперника и переоценке своих возможностей нет смысла. Хотя я бы отметил, что в двух последних матчах «Уфа» выглядела весьма прилично. Уфимцы во главе с новым, молодым тренером не только выбрали правильную тактику, но и в принципе переиграли «Спартак». Счет 0:3 невозможно назвать случайностью. И если красно-белые претендуют на лидерство, то не имеют права не только терпеть поражение от «Уфы», но и показывать футбол такого невысокого уровня. Нельзя уступать в подобных встречах, когда идет борьба за место в Лиге чемпионов. Отсюда и нервы у игроков, удаление Жиго...

Учитывая возможности «Спартака», амбиции и качественное комплектование состава, надо разбираться, почему с командой происходят такие необъяснимые вещи. Это вопрос к тренерскому штабу, потому что владельцем созданы великолепные условия для того, чтобы реализовывать потенциал клуба. «Спартак» с учетом своих возможностей и традиций должен каждый год бороться только за первое место, но этого не происходит.

После 26 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 47 баллов и расположился на 3-м месте в турнирной таблице.

(Вячеслав Короткин)

Полное интервью Валерия Газзаева читайте здесь