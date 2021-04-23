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«Ротор» сыграл вничью с командой академии имени Коноплева в молодежном первенстве

12:58
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«Ротор» сыграл вничью с академией имени Коноплева в матче 22-го тура молодежного первенства — 1:1.

У волгоградцев отличился Ярослав Щербин, в составе самарцев гол забил Сергей Насибулин.

Молодежные команды

22-й тур

«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:1 (0:1)

Голы: Насибулин, 15 (0:1). Щербин, 67 (1:1).

Судья: Лапишко (Симферополь).

23 апреля. Волгоград. Стадион «Зенит».

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