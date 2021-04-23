Немецкий тренер о работе в «Динамо»: «Здесь все не так, как люди представляют по российским фильмам про агентов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от работы в московском клубе.

— Сандро, вы в «Динамо» с октября, сейчас занимаете пятое место (на самом деле шестое, но равенство очков с четвертым «Рубином» и пятым ЦСКА, — прим. «СЭ»). Чего еще можете достичь?

— Наша цель — в концовке сезона не утратить шансы на еврокубки, — сказал в интервью Bild Шварц. — Конечно, притязания клуба с большими традициями велики. Особенные устремления связаны со столетием «Динамо», которое будет в 2023 году.

— Боссы вызывают вас на ковер, вы испытываете давление?

— Здесь все не так, как люди представляют себе по российским фильмам про агентов. Я работаю в тесной связке со спортивным директором Желько Бувачем. Он был когда-то моим тренером «Майнце», с его стороны последовало приглашение в «Динамо».

Шварц возглавил «Динамо» 14 октября 2020 года.

(Константин Алексеев)

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