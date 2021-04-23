Газзаев выразил свое мнение о назначении Олича в ЦСКА

Известный российский тренер, победитель Кубка УЕФА во главе армейцев Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что он думает о дебюте Ивицы Олича в красно-синем клубе.

— ЦСКА вылетел из Кубка, а очки в чемпионате даются очень тяжело. Так происходило и до прихода Олича, и после его назначения. И календарь ближайших встреч — непростой. Сейчас главная задача — набирать очки и попасть в еврокубки, — говорит Газзаев. — На данный момент сложно говорить о стиле и какой-либо красоте футбола в исполнении ЦСКА. Но надо понимать: за такой короткий срок, какой работает Олич, радикально что-то поменять и что-то построить невозможно. Это мы, кстати, видели и на примере Николича в «Локомотиве» — ему потребовался, по сути, год, чтобы добиться от команды выполнения своих требований и принципов.

После 26 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 46 баллов. Хорватский специалист возглавил московский клуб 23 марта 2021 года.

(Вячеслав Короткин)

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