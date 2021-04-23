Шварц рассказал, ждет ли возвращения Филиппа из «Вольфсбурга»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своем отношении к нападающему Максимилиану Филиппу, который выступает за «Вольфсбург» на правах аренды из московского клуба.

— «Динамо» отдало в аренду в «Вольфсбург» Филиппа. «Волки» вряд ли воспользуются опцией выкупа. Какие ваши планы по поводу этого футболиста?

— Я в курсе по поводу опции выкупа, — сказал в интервью Bild Шварц. — Поэтому надо подождать. Максимилиан — топ-футболист с очень хорошими качествами. Хорошие игроки нам нужны в составе. В России можно иметь восемь легионеров в заявке. Одна из этих позиций запланирована для Филиппа.

Филипп перешел в «Вольфсбург» в октябре 2020 года. На счету 27-летнего немца 3 гола и 2 результативных передачи в 22 матчах за «волков».

(Константин Алексеев)

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