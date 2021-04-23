Голубев высказался о важности возвращения Газизова в «Уфу»

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев рассказал, что изменилось в команде после позвращения спортивного директора Шамиля Газизова в команду.

«Если честно, его возвращение и было тем самым глотком воздуха для «Уфы». Пусть он не участвует в тренировочном процессе, но все равно является большим мотиватором. С каждым из ребят может поговорить на любые темы: когда надо — поругать, когда надо — похвалить. Газизов очень человечный. Тот факт, что он занимает пост гендиректора, не означает, что он оторван от команды. И это очень приятно. Новости поступают тебе не от кого-либо, а напрямую сверху. Сам руководитель зайдет, расскажет, как обстоят дела сейчас, что ждет впереди», — цитирует Голубева RT.

Газизов покинул «Уфу» летом 2020 года и стал спортивным директором московского «Спартака». Спустя пять месяцев функционер вернулся в башкирский клуб.