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Голубев высказался о важности возвращения Газизова в «Уфу»

13:51
Шамиль Газзизов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газзизов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Уфы» Артем Голубев рассказал, что изменилось в команде после позвращения спортивного директора Шамиля Газизова в команду.

«Если честно, его возвращение и было тем самым глотком воздуха для «Уфы». Пусть он не участвует в тренировочном процессе, но все равно является большим мотиватором. С каждым из ребят может поговорить на любые темы: когда надо — поругать, когда надо — похвалить. Газизов очень человечный. Тот факт, что он занимает пост гендиректора, не означает, что он оторван от команды. И это очень приятно. Новости поступают тебе не от кого-либо, а напрямую сверху. Сам руководитель зайдет, расскажет, как обстоят дела сейчас, что ждет впереди», — цитирует Голубева RT.

Газизов покинул «Уфу» летом 2020 года и стал спортивным директором московского «Спартака». Спустя пять месяцев функционер вернулся в башкирский клуб.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/855874-golubev-ufa-gazizov-vozvrschenie

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