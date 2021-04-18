Газизов рассказал, с какими чувствами подходил к возвращению на «Открытие Арену»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
«С какими чувствами я подошел к возвращению на «Открытие Арену»? Так же, как все подходят к играм со «Спартаком». Такие матчи все ждут. «Спартак» — всегда большой раздражитель. Сегодня мы огорчили болельщиков «Спартака», но сделали приятно нашим болельщикам. Я поздравляю фанатов «Уфы», очень хороший счет, мы заслуженно забрали 3 очка. Подсказывал ли я, как играет «Спартак»? Нет, все знают, как играет «Спартак». Я — менеджер, я занимаюсь другими делами. Это больше вопросы к тренеру», — сказал в эфире «Матч Премьер» Газизов.
С июля по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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