Червиченко считает, что дисквалификация Жиго может не ограничиться одним матчем
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» красную карточку Самуэля Жиго в домашнем матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:3), из-за которой он пропустит следующий матч с ЦСКА.
«Все по делу, нечего смотреть: удар по лицу локтем, — сказал Червиченко «СЭ». — В матче «Ростов» — «Локомотив» удаляют игрока, который даже не бил, а здесь видно. Больше скажу, мне кажется, что Жиго зря устроил эту перепалку, потому что эта красная карточка может не ограничиться одним матчем, потому что он пошел дальше разбираться, толкать, пихать. Если там еще были какие-то отягчающие обстоятельства, вполне возможно, что дисквалификация будет не один матч. Все будет зависеть от того, что запишет в протоколе судья. Варианты с Жиго возможны всякие».
«Спартак» с 47 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы Тинькофф РПЛ. «Уфа» занимает 14-е место и находится в зоне стыковых матчей.
(Екатерина Звенигородская)
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