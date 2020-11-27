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Газизов недоволен назначением Попова, но уходить с поста гендиректора «Спартака» пока не собирается

11:42
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен назначением Дмитрия Попова. По информации «СЭ», спортивный директор такого формата — полновесный и для первой команды — Газизову не нужен, только для молодежного направления. Это обговаривалось при назначении Газизова на пост гендиректора, но после окончания летнего трансферного окна позиция высшего менеджмента красно-белых изменилась.

Тем не менее, как минимум до окончания зимнего трансферного окна Газизов уходить не собирается. А если его пятилетний контракт клуб решит прервать по своей инициативе, то «Спартаку» придется выплачивать существенную неустойку.

«Спартак» объявил о возвращении Попова на должность спортивного директора в четверг. Он уже занимал этот пост с сентября 2008 года до августа 2016-го.

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