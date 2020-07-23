Газизов не против расширения РПЛ, но не в этом сезоне

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что его клуб проголосовал против увеличения количества участников РПЛ

— «Спартак» изначально был против расширения лиги, — заявил он. — Я лично хотел бы этого, но сейчас лига не готова. В следующем году уже все возможно. Нам надо поддерживать команды, которые играют в еврокубках, потому что мы теряем рейтинг в таблице УЕФА. (Севастиан Терлецкий)

Ранее «СЭ» сообщал, что позиция Российского футбольного союза сыграла важную роль в том, что расширение РПЛ до 18 команд не состоится.

РФС перед общим собранием Лиги и во время него четко и жестко довел свою позицию до клубов и лиги — расширение невозможно как по спортивному принципу, так и ввиду загруженности календаря в сезоне перед чемпионатом Европы-2021.