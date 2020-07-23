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Стало известно, почему не состоится расширение РПЛ до 18 команд

13:23
«Оренбург» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ. Фото ФК «Оренбург»
«Оренбург» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ. Фото ФК «Оренбург»

По данным «СЭ», позиция Российского футбольного союза сыграла важную роль в том, что расширение РПЛ до 18 команд не состоится.

РФС перед общим собранием Лиги и во время него четко и жестко довел свою позицию до клубов и лиги — расширение невозможно как по спортивному принципу, так и ввиду загруженности календаря в сезоне перед чемпионатом Европы-2021.

Отметим, что решение клубов в любом случае не являлось определяющим — финальное одобрение или запрет мог вынести только исполком РФС 24 июля. (Вячеслав Короткин)

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